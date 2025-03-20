Зеленський про вступ до ЄС: Не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення

Раніше президент зазначав, що єдина країна, яка блокує вступ України до Євросоюзу, – це Угорщина

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Європейському Союзу потрібна швидкість в ухваленні рішень і "чіткі інструменти" для захисту від непотрібних блокувань з боку країн – учасників блоку. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу відеозв'язком на засіданні Європейської ради.

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"Прикро про це говорити, але певний тиск потрібен і в самій Європі, щоб гарантувати, що все обіцяне насправді відбувається. Я маю на увазі переговори про вступ України до ЄС та розв’язання деяких базових питань для європейської єдності. Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна виконала необхідні умови, проте зараз є "серйозні труднощі" з відкриттям першого та інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС: "Європейські зусилля, які мали б сприяти більшій безпеці та миру, також постійно гальмуються. І я вважаю, що це неправильно".

Голова держави вважає, що Європа мусить мати спосіб, щоб запобігати окремим країнам-членам блокувати те, що потрібно для всіх учасників ЄС.

"Якщо ми говоримо про те, що Європа має стати сильнішою у глобальній конкуренції, ми маємо також говорити про те, щоб зробити процес ухвалення рішень в Європі швидшим, гнучкішим, ефективнішим – чи то в політиці, обороні, економіці, промисловості, чи в будь-якій іншій сфері", – додав він.

Напередодні, 14 березня, Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.

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