Сікорський заявив, що Угорщина блокує початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС

Польща, яка головує в ЄС, відчуває особливу відповідальність за початок переговорів, заявив глава МЗС країни

Радослав Сікорський (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, його слова наводить медіа Onet.

У понеділок, 17 березня, у Брюсселі, де відбулася Рада міністрів ЄС із закордонних справ, Сікорський заявив, що Польща, яка головує в Євросоюзі, відчуває особливу відповідальність за початок переговорів з Україною.

"Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник – Угорщина", – наголосив глава МЗС Польщі.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів була "жвава дискусія" щодо цього питання.

"Була досить жвава дискусія про те, що рішення про початок переговорів має залежати не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв", – уточнив Сікорський.

На цьому тлі він звернувся до польської опозиції, яка підтримує тісні контакти з Угорщиною та прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном. Він закликав переконати Будапешт розблокувати ці рішення.