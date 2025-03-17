Сікорський заявив, що Угорщина блокує початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС
Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, його слова наводить медіа Onet.
У понеділок, 17 березня, у Брюсселі, де відбулася Рада міністрів ЄС із закордонних справ, Сікорський заявив, що Польща, яка головує в Євросоюзі, відчуває особливу відповідальність за початок переговорів з Україною.
"Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник – Угорщина", – наголосив глава МЗС Польщі.
Він зазначив, що на зустрічі міністрів була "жвава дискусія" щодо цього питання.
"Була досить жвава дискусія про те, що рішення про початок переговорів має залежати не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв", – уточнив Сікорський.
На цьому тлі він звернувся до польської опозиції, яка підтримує тісні контакти з Угорщиною та прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном. Він закликав переконати Будапешт розблокувати ці рішення.
- 28 лютого 2025 року Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини.
- 6 березня на екстреному саміті 27 лідерів ЄС Угорщина стала єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву про посилення озброєння України.
- 8 березня Орбан захотів опитування щодо України у ЄС. Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.