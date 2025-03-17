Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров с Украиной по членству в ЕС

Радослав Сикорский (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит медиа Onet.

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В понедельник, 17 марта, в Брюсселе, где состоялся Совет министров ЕС по иностранным делам, Сикорский заявил, что председательствующая в Евросоюзе Польша чувствует особую ответственность за начало переговоров с Украиной.

"Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, и два переговорных кластера, но, к сожалению, решение блокирует наш давний друг и когда-то союзник – Венгрия", — подчеркнул глава МИД Польши.

Он отметил, что на встрече министров была "оживленная дискуссия" по этому вопросу.

"Была достаточно оживленная дискуссия о том, что решение о начале переговоров должно зависеть не от двусторонних вопросов, а от выполнения критериев", – уточнил Сикорский.

На этом фоне он обратился к польской оппозиции, поддерживающей тесные контакты с Венгрией и премьер-министром страны Виктором Орбаном. Он призвал убедить Будапешт разблокировать эти решения.