В Угорщині заявили, що Україна має стати "буферною зоною" між Європою та Росією

Янош Бока (Фото: facebook.com/BokaJanosMiniszter)

Угорщина не бачить потреби членства України в Євросоюзі, але бачить необхідність у буферній зоні між Європою та Росією. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив угорський міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока.

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України до оборонних систем, але ми бачимо необхідність у буферній зоні між Росією та європейськими оборонними структурами, яка відповідає інтересам як Росії, так і Європи", – сказав він.

Угорський міністр визнав, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому Угорщина займає "сміливішу позицію". Він вважає, що ЄС більше не повинен підтримувати Київ зброєю чи грошима.

"Україна може функціонувати як буферна зона тільки в тому випадку, якщо серед глобальних гравців буде консенсус щодо того, що можливо, а що неможливо на території України. Інакше це буде зона конфлікту, а не буферна зона", – заявив Бока, маючи на увазі США та Росію.

Він також вважає, що якщо США та Європа зроблять щось в Україні "без схвалення Путіна ", то це само по собі вже "джерело конфлікту".

Водночас анонімні дипломати з країн Євросоюзу заявили в коментарі FТ, що "стратегічна розбіжність" Угорщини з союзниками, найімовірніше, непереборна. Тому ведуться неофіційні обговорення шляхів усунення вето Будапешта під час одноголосного ухвалення рішень.

"Протистояння Україні, що триває, рано чи пізно повинно мати висновки для позиції Угорщини. Ці дебати були розпочаті", – сказав один зі співрозмовників.

13 березня FT повідомляв, що Угорщина заблокує продовження санкцій ЄС проти Росії, якщо їх не знімуть із Фрідмана.

15 березня прем'єр-міністр Угорщини Орбан висунув вимоги до Європи. Один із них – Євросоюз без України.

17 березня глава МЗС Угорщини виступив проти пакету допомоги від Європи Україні на 20 млрд. євро. Він заявив, що Угорщина не дасть "втягнути себе в це".

Того ж дня Сікорський заявив, що Угорщина блокує початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.