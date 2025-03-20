В Венгрии заявили, что Украина должна стать "буферной зоной" между Европой и Россией

Венгерский министр признал, что страна чувствует себя "смелее" после возвращения Трампа к власти

Янош Бока (Фото: facebook.com/BokaJanosMiniszter)

Венгрия не видит необходимости членства Украины в Евросоюзе, но видит необходимость в буферной зоне между Европой и Россией. Об этом в интервью Financial Times заявил венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока.

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"Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая отвечает интересам как России, так и Европы", – сказал он.

Венгерский министр признал, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Венгрия занимает "более смелую позицию". Он считает, что ЕС больше не должен поддерживать Киев оружием или деньгами.

"Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, если среди глобальных игроков будет консенсус относительно того, что возможно, а что невозможно на территории Украины. В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона", – заявил Бока, имея в виду США и Россию.

Он также считает, что если США и Европа сделают что-то в Украине "без одобрения Путина", то это само по себе уже "источник конфликта".

В то же время анонимные дипломаты из стран Евросоюза заявили в комментарии FТ, что "стратегическое расхождение" Венгрии с союзниками, скорее всего, непреодолимо. Поэтому ведутся неофициальные обсуждения путей устранения вето Будапешта при единогласном принятии решений.

"Продолжающееся противостояние в адрес Украины рано или поздно должно иметь выводы для позиции Венгрии. Эти дебаты были начаты", – сказал один из собеседников.

13 марта FT сообщал, что Венгрия заблокирует продление санкций ЕС против России, если их не снимут с Фридмана.

15 марта премьер-министр Венгрии Орбан выдвинул требования к Европе. Одно из них – Евросоюз без Украины.

17 марта глава МИД Венгрии выступил против пакета помощи от Европы Украине на 20 млрд евро. Он заявил, что Венгрия не даст "втянуть себя в это".

В тот же день Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров с Украиной по членству в ЕС.