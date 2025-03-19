Шість країн закликали Брюссель прискорити вступ України до ЄС – Politico

Ілюстративне фото: Depositphotos

Шість країн Північної Європи закликали Євросоюз вжити додаткових дій, щоб прискорити вступ України до блоку. Про це повідомляє Politico.

"Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу", – йдеться у спільному листі високопоставлених дипломатів країн, копію якого отримало видання.

Представники Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просувати процес вступу України".

"Україна продемонструвала значний прогрес у реформах. Тепер настав час для нас мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це", – написали дипломати.

Одночасно вони наголосили про неприпустимість блокування вступу України до ЄС через невирішені "двосторонні питання".

"Двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а вирішуватися шляхом добросовісного діалогу", – закликали автори листа.

На думку журналістів видання, йдеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який постійно виступає проти прийняття України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Україна може приєднатися до ЄС до 2030 року.