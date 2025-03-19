Шесть стран призвали Брюссель ускорить вступление Украины в ЕС – Politico
Шесть стран Северной Европы призвали Европейский Союз предпринять дополнительные действия, чтобы ускорить вступление Украины в блок. Об этом сообщает Politico.
"Подтверждая полную и однозначную преданность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления", – говорится в общем письме высокопоставленных дипломатов стран, копию которого получило издание.
Представители Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель выработать "конкретные предложения по тому, как решительно продвигать процесс вступления Украины".
"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах. Теперь пора для нас мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", – написали дипломаты.
Одновременно они подчеркнули недопустимость блокирования вступления Украины в ЕС из-за нерешенных "двусторонних вопросов".
"Двусторонние вопросы, противоречащие общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а решаться путем добросовестного диалога", – призвали авторы письма.
По мнению журналистов издания, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который постоянно выступает против принятия Украины в ЕС.
Ранее сообщалось, что Украина может присоединиться к ЕС к 2030 году.
- 7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.
- 22 июня Зеленский определил делегацию Украины по участию в переговорах с ЕС. Возглавила делегацию Стефанишина, также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.
- 25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.