Шесть стран призвали Брюссель ускорить вступление Украины в ЕС – Politico

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Шесть стран Северной Европы призвали Европейский Союз предпринять дополнительные действия, чтобы ускорить вступление Украины в блок. Об этом сообщает Politico.

"Подтверждая полную и однозначную преданность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления", – говорится в общем письме высокопоставленных дипломатов стран, копию которого получило издание.

Представители Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель выработать "конкретные предложения по тому, как решительно продвигать процесс вступления Украины".

"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах. Теперь пора для нас мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", – написали дипломаты.

Одновременно они подчеркнули недопустимость блокирования вступления Украины в ЕС из-за нерешенных "двусторонних вопросов".

"Двусторонние вопросы, противоречащие общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а решаться путем добросовестного диалога", – призвали авторы письма.

По мнению журналистов издания, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который постоянно выступает против принятия Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина может присоединиться к ЕС к 2030 году.