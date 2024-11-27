Зеленский: Украина уверена, что вступит в Евросоюз в течение следующих пяти лет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поздравил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров – Украина уверена, что при новой каденции вступит в Европейский Союз.

"Желаю новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера. Ожидаем продолжения нашего плодотворного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина – ЕС. Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели – членства в Европейском Союзе", – написал он.

Глава Еврокомиссии избирается на пять лет, а значит Зеленский уверен во вступлении Украины в ЕС в течение этого срока.

Ранее, в июне, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что через 10 лет или даже к концу этого десятилетия страна будет готова стать полноправным членом Союза.

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. Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии, который заработает уже 1 декабря.