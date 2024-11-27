Состав Еврокомиссии утвержден. Фон дер Ляйен заявила: Надо увеличить расходы на оборону

Новый состав Еврокомиссии (Фото: ec.europa.eu)

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который начнет работать уже 1 декабря. Президент Еврокомиссии выступила с речью, в которой, в частности, заявила о необходимости увеличения расходов на оборону.

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"Россия тратит до 9% ВВП на оборону. Европа тратит в среднем 1,9%. В этом уравнении что-то не так. Наши расходы на оборону должны увеличиться. Нам нужен единый рынок для обороны", – заявила она.

Как отметила фон дер Ляйен, Еврокомиссия в течение первых 100 дней работы намерена реализовать семь инициатив, в частности, представит "Белую книгу" о будущем европейской обороны.

Также, по ее словам, первой большой инициативой, выдвинутой комиссией, будет так называемый "компас конкурентоспособности", который будет основан на "трех столпах" доклада бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

"Первый – сокращение инновационного разрыва с США и Китаем. Второй – совместный план по декарбонизации и конкурентоспособности. И третий – повышение безопасности и сокращение зависимостей", – пояснила фон дер Ляйен.

8 ноября глава Еврокомиссии сообщила, что общалась с Трампом по поводу Украины. Она отметила, что ЕС важно сразу выстроить хорошие отношения с новой администрацией президента США.

14 ноября стало известно, сколько зарабатывают еврочиновники. Урсула фон дер Ляйен получает в месяц более 40 000 евро зарплаты с надбавками.