Новий склад Єврокомісії затверджено. Фон дер Ляєн заявила, що треба збільшити витрати на оборону

Новий склад Єврокомісії (Фото: ec.europa.eu)

Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, який почне працювати вже 1 грудня. Президентка Єврокомісії виступила з промовою, в якій, зокрема, заявила про необхідність збільшення видатків на оборону.

"Росія витрачає до 9% ВВП на оборону. Європа витрачає у середньому 1,9%. У цьому рівнянні щось негаразд. Наші витрати на оборону мають збільшитись. Нам потрібний єдиний ринок для оборони", – заявила вона.

Як зазначила фон дер Ляєн, Єврокомісія протягом перших 100 днів роботи має намір реалізувати сім ініціатив, зокрема, представить "Білу книгу" щодо майбутнього європейської оборони.

Також, за її словами, перша велика ініціатива, яку висуне комісія, буде так званий "компас конкурентоспроможності", який буде заснований на "трьох стовпах" доповіді колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

"Перший – скорочення інноваційного розриву зі США та Китаєм. Другий – спільний план з декарбонізації та конкурентоспроможності. І третій – підвищення безпеки та скорочення залежностей", – пояснила фон дер Ляєн.

8 листопада голова Єврокомісії повідомила, що спілкувалася з Трампом щодо України. Вона зазначила, що ЄС важливо одразу побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США.

14 листопада стало відомо, скільки заробляють єврочиновники. Урсула фон дер Ляєн отримує на місяць понад 40 000 євро зарплати з надбавками.