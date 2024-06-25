Посол Евросоюза Матернова: Через 10 лет Украина будет готова стать членом ЕС

Катарина Матернова предположила, что Украина может быть готова стать полноправным членом Евросоюза до конца этого десятилетия

Флаги ЕС и Украины (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что через 10 лет или даже до конца этого десятилетия страна будет готова стать полноправным членом ЕС. Такое мнение она высказала в комментарии для LIGA.net для текста "Успеем до 2030 года". Вступит ли Украина в ЕС, пока идет война.

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"Я абсолютно убеждена, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я даже осмелилась бы сказать, что будет готова к концу этого десятилетия", — заявила она.

На вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей. По ее словам, 20 лет назад польский ВВП был соразмерен с нынешним украинским.

"Географически Украина является крупнейшей страной Европы, но с точки зрения экономики ее можно сравнить с тем, где была Польша. Вступление Польши в ЕС – успех. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной", — отметила она.

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

22 июня Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС. Возглавила делегацию Стефанишина, также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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