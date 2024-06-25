Пані посол Євросоюзу Матернова: Через 10 років Україна буде готова стати членом ЄС

Катаріна Матернова припустила, що Україна може бути готовою стати повноправним членом Євросоюзу до кінця цього десятиріччя

Прапори ЄС та України (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через 10 років або навіть до кінця цього десятиріччя країна буде готова стати повноправним членом ЄС. Таку думку вона висловила в коментарі для LIGA.net для тексту "Встигнемо до 2030". Чи вступить Україна в ЄС, поки триває війна.

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"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття", – заявила вона.

На запитання щодо готовності ЄС інтегрувати таку велику та складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею. За її словами, 20 років тому польський ВВП був співмірний з нинішнім українським.

"Тож географічно Україна є найбільшою країною Європи, але з погляду економіки її можна порівняти з тим, де була Польща. Вступ Польщі в ЄС – успіх. Не бачу причин, чому так не має бути з Україною", – зазначила вона.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

22 червня Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС. Очолила делегацію Стефанішина, також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС.

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