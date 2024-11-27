Зеленський: Україна впевнена, що вступить до Євросоюзу впродовж наступних п'яти років

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський привітав президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів – Україна упевнена, що за нової каденції вступить до Європейського Союзу.

"Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Очікуємо на продовження нашої плідної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна – ЄС. Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети – членства у Європейському Союзі", – написав він.

Голова Єврокомісії обирається на п'ять років, а отже Зеленський упевнений у вступі України до ЄС впродовж цього строку.

Раніше, у червні, пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через 10 років або навіть до кінця цього десятиріччя країна буде готова стати повноправним членом Союзу.

Про шлях України до ЄС детальніше читайте у великому тексті LIGA.net .

. Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії, який почне працювати вже 1 грудня.