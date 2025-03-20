Зеленский о вступлении в ЕС: Не по-европейски, когда один человек блокирует решения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Европейскому союзу нужна быстрота в принятии решений и "четкие инструменты" для защиты от ненужных блокировок со стороны стран-участников блока. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая видеосвязью на заседании Европейского Совета.

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"Досадно об этом говорить, но определенное давление нужно и в самой Европе, чтобы гарантировать, что все обещанное на самом деле происходит. Я имею в виду переговоры о вступлении Украины в ЕС и решении некоторых базовых вопросов для европейского единства. Это просто не по-европейски, когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила необходимые условия, однако сейчас есть "серьезные трудности" с открытием первого и других переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС: "Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и миру, также постоянно тормозятся. И я считаю, что это неправильно".

Глава государства считает, что Европа должна иметь способ, чтобы предотвращать отдельные страны-члены блокировать то, что нужно для всех участников ЕС.

"Если мы говорим о том, что Европа должна стать сильнее в глобальной конкуренции, мы должны также говорить о том, чтобы сделать процесс принятия решений в Европе более быстрым, гибким, эффективным – будь то в политике, обороне, экономике, промышленности или в любой другой сфере", – добавил он.

Накануне, 14 марта, Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран-членов блока.

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