Зеленский: Вступление Украины в ЕС блокирует только Венгрия, Штаты не против

Президент считает, что при принятии окончательного решения власти Венгрии "будут смотреть на политику США"

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE/EPA)

Решение о членстве Украины в Европейском Союзе блокирует только одна страна – Венгрия. США не против членства Украины в блоке, сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

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Украинский лидер отметил, что экономические гарантии для Украины также будут в рамках окончательного соглашения об окончании войны.

Первым пунктом таких гарантий для Украины является членство в ЕС "без альтернатив и без обсуждения", подчеркнул Зеленский.

"Ни США, ни члены ЕС, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны [Венгрии]", – отметил президент.

Глава государства считает, что при принятии окончательного решения власти Венгрии "будут смотреть на политику США".