ЕС исключил трех россиян из санкционного списка, пошел навстречу Венгрии – Bloomberg

Люксембург хотел снятия ограничений с олигарха Фридмана, но те останутся, рассказали собеседники

Виктор Орбан (Фото: NEIL HALL / EPA)

Европейский союз приближается к продлению санкций против отдельных россиян, в том числе ряда миллиардеров, после уступок Венгрии. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные информированные источники.

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ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра 14 марта, прокладывая путь к продлению ограничений на шесть месяцев – это произошло после того, как по просьбе Венгрии из санкционного списка были исключены три человека, рассказали собеседники медиа.

Такие продления санкций против России, связанных с ее полномасштабным вторжением в Украину, были в основном привычным делом в последние годы, но Венгрия начала задерживать их принятие после победы после победы президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024-го.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан в начале 2025 года "устроил драму" вокруг продления режима санкций против России, но в последний момент отступил, отмечает Bloomberg.

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В этот раз Венгрия сначала настаивала на исключении из списка восьми имен в обмен на поддержку продления санкций, рассказали неназванные дипломаты ЕС.

Люксембург усилил давление в последнюю минуту после того, как настоял на исключении из списка олигарха Михаила Фридмана, однако тот останется под санкциями, отмечают источники медиа. Страна отказалась от комментариев агентству.

Накануне издание Financial Times утверждало, что Венгрия пригрозила заблокировать продление европейских санкций против около 2000 россиян, если Фридмана не исключат из списка.

В апреле 2024 года российские миллиардеры Фридман и Авен выиграли суд против ЕС по снятию санкций, действовавших с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года. Однако 13 марта 2024 года ЕС продлил санкции, и Фридман с Авеном остались в санкционном списке.

В конце 2024 года Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном кредиторе России, а также в страховой компании "Альфа Страхование" своему давнему партнеру Косогову. Они рассчитывают, что после этого западные санкции с них снимут.