ЄС виключив трьох росіян із санкційного списку, щоб піти назустріч Угорщині – Bloomberg

Віктор Орбан (Фото: NEIL HALL / EPA)

Європейський Союз наближається до продовження санкцій проти окремих росіян, зокрема низки мільярдерів, після поступок Угорщині. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімні поінформовані джерела.

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ЄС почав так звану письмову процедуру, яка триватиме до ранку 14 березня, прокладаючи шлях до продовження обмежень на шість місяців, – це сталося після того, як на прохання Угорщини із санкційного списку були виключені три людини, розповіли співрозмовники медіа.

Такі продовження санкцій проти Росії, пов'язаних з її повномасштабним вторгненням до України, були здебільшого звичною справою впродовж останніх років, але Угорщина почала затримувати їх ухвалення після перемоги президента США Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024-го.

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан на початку 2025 року "влаштував драму" навколо продовження режиму санкцій проти Росії, але в останній момент відступив, зауважує Bloomberg.

Цього разу Угорщина спочатку наполягала на виключенні зі списку восьми імен в обмін на підтримку продовження санкцій, розповіли неназвані дипломати ЄС.

Люксембург посилив тиск в останню хвилину після того, як наполіг на виключенні зі списку олігарха Михайла Фрідмана, проте той залишиться під санкціями, зазначають джерела медіа. Країна відмовилася від коментарів агенції.

Напередодні видання Financial Times стверджувало, що Угорщина пригрозила заблокувати продовження європейських санкцій проти близько 2000 росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку.

У квітні 2024 року російські мільярдери Фрідман та Авен виграли суд проти ЄС щодо зняття санкцій, які діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Проте 13 березня 2024 року ЄС продовжив санкції, і Фрідман з Авеном залишились у санкційному списку.

Наприкінці 2024 року Фрідман та Авен продали свої частки в Альфа-Банку, найбільшому приватному кредиторі Росії, а також у страховій компанії "Альфа Страхування" своєму давньому партнеру Косогову. Вони розраховують, що після цього західні санкції з них знімуть.