Зеленський: Вступ України до ЄС блокує лише Угорщина, Штати не проти
Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Рішення про членство України у Європейському Союзі блокує лише одна країна – Угорщина. США не проти членства України у блоці, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ. 

Український лідер зауважив, що економічні гарантії для України також будуть у межах кінцевої угоди про закінчення війни.

Першим пунктом таких гарантій для України є членство у ЄС "без альтернатив і без обговорення", наголосив Зеленський.

"Ні США, ні члени ЄС, які також про це знають, ніхто не проти. Всі підтримують це, крім однієї країни [Угорщини]", – зазначив президент.

Глава держави вважає, що під час ухвалення остаточного рішення влада Угорщини "буде дивитися на політику США".

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