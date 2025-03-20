Зеленський анонсував зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення вогню

На зустрічі в Саудівській Аравії будуть "технічні наші команди", сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі представників Сполучених Штатів з Україною та Росією, на них обговорюватимуться технічні моменти потенційного часткового припинення вогню. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, човникова дипломатія. А далі – Америка з Росією. Або це будуть паралельні зустрічі", – сказав Зеленський.

Він додав, що зустрічі відбудуться у понеділок, 24 березня. Це будуть перемовини в одній країні на одну тематику, уточнив президент.

На зустрічах йтиметься про припинення вогню "щодо безпеки енергосистем обох країн", сказав Зеленський.

"Тобто без атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру", – уточнив він.

Україна підготує перелік об’єктів інфраструктури, які, на думку Києва, є "цивільною інфраструктурою".

18 березня 2025 року Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Вони домовилися, що переговори між США та Росією розпочнуться "негайно" на Близькому Сході.

Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.

19 березня Волтц заявив, що говорив із помічником диктатора РФ Ушаковим. Він повідомив про домовленість зустрітися в Ер-Ріяді найближчими днями.

В той самий день Зеленський заявив, що на наступну зустріч у Саудівській Аравії, яка передбачатиме обговорення припинення вогню, Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури.