Зеленський анонсував зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення вогню
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі представників Сполучених Штатів з Україною та Росією, на них обговорюватимуться технічні моменти потенційного часткового припинення вогню. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре повідомив президент Володимир Зеленський.

"Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, човникова дипломатія. А далі – Америка з Росією. Або це будуть паралельні зустрічі", – сказав Зеленський.

Він додав, що зустрічі відбудуться у понеділок, 24 березня. Це будуть перемовини в одній країні на одну тематику, уточнив президент.

На зустрічах йтиметься про припинення вогню "щодо безпеки енергосистем обох країн", сказав Зеленський.

"Тобто без атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру", – уточнив він.

Україна підготує перелік об’єктів інфраструктури, які, на думку Києва, є "цивільною інфраструктурою".

  • 18 березня 2025 року Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Вони домовилися, що переговори між США та Росією розпочнуться "негайно" на Близькому Сході.
  • Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.
  • 19 березня Волтц заявив, що говорив із помічником диктатора РФ Ушаковим. Він повідомив про домовленість зустрітися в Ер-Ріяді найближчими днями.
  • В той самий день Зеленський заявив, що на наступну зустріч у Саудівській Аравії, яка передбачатиме обговорення припинення вогню, Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури.
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