Зеленський анонсував зустрічі в Саудівській Аравії щодо припинення вогню
У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі представників Сполучених Штатів з Україною та Росією, на них обговорюватимуться технічні моменти потенційного часткового припинення вогню. Про це на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре повідомив президент Володимир Зеленський.
"Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, човникова дипломатія. А далі – Америка з Росією. Або це будуть паралельні зустрічі", – сказав Зеленський.
Він додав, що зустрічі відбудуться у понеділок, 24 березня. Це будуть перемовини в одній країні на одну тематику, уточнив президент.
На зустрічах йтиметься про припинення вогню "щодо безпеки енергосистем обох країн", сказав Зеленський.
"Тобто без атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру", – уточнив він.
Україна підготує перелік об’єктів інфраструктури, які, на думку Києва, є "цивільною інфраструктурою".
- 18 березня 2025 року Трамп та Путін провели телефонну бесіду, яка тривала понад півтори години. Вони домовилися, що переговори між США та Росією розпочнуться "негайно" на Близькому Сході.
- Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.
- 19 березня Волтц заявив, що говорив із помічником диктатора РФ Ушаковим. Він повідомив про домовленість зустрітися в Ер-Ріяді найближчими днями.
- В той самий день Зеленський заявив, що на наступну зустріч у Саудівській Аравії, яка передбачатиме обговорення припинення вогню, Україна відправить військових, енергетиків, а також фахівців з портової та цивільної інфраструктури.