Зеленський пояснив, чому Путін не хоче припинення вогню

Володимир Зеленський вважає, що диктатор РФ не знаходиться в слабкій позиції на полі бою

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Припинення вогню можна досягнути швидко, але російський диктатор Володимир Путін не хоче цього з низки причин. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу, який транслювали в ефірі телемарафону.

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"Так. Він не хоче. Чому? Перше – він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою. Так, він не знаходиться у виграшній позиції. Я вважаю, що його ініціатива пів року тому була сильнішою", – сказав глава держави.

Зеленський висловив думку, що зараз у Путіна "не така сильна позиція на полі бою".

Друга причина, за словами Зеленського, полягає в тому, що він не хоче припинення вогню поки українські військові знаходяться в Курській області.

"Третє – він накопичує війська і хоче вдарити по нас, щоб тиснути на нас сильніше. І так було після окупації 2014 року. Він тиснув на сході, це зрозуміла його тактика. Зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами тощо. Лякати, щоб собі дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни", – наголосив Зеленський.

Президент акцентував, що Україна своєю готовністю до припинення вогню спростувала заяви Путіна, що нібито Київ хоче продовження бойових дій.

"Що Україна сьогодні продемонструвала? Україна хоче закінчення війни. Україна сильніша, ніж він всім казав, що нас можна захопити. Україна готова на повне припинення вогню без будь-яких умов", – сказав Зеленський, додавши, що в цій ситуації Путіну доведеться якимось чином "викручуватися" тому, що його світ не зрозуміє.