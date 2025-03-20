Зеленский объяснил, почему Путин не хочет прекращения огня

Владимир Зеленский считает, что диктатор РФ не находится в слабой позиции на поле боя

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Прекращение огня можно добиться быстро, но российский диктатор Владимир Путин не хочет этого по ряду причин. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга, который транслировали в эфире телемарафона.

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"Да. Он не хочет. Почему? Первое – он не находится в слабой позиции на поле боя. Да, он не находится в выигрышной позиции. Я считаю, что его инициатива полгода назад была сильнее", – сказал глава государства.

Зеленский выразил мнение, что сейчас у Путина "не так сильна позиция на поле боя".

Вторая причина, по словам Зеленского, состоит в том, что он не хочет прекращения огня, пока украинские военные находятся в Курской области.

"Третье – он накапливает войска и хочет ударить по нам, чтобы давить на нас сильнее. И так было после оккупации 2014 года. Он давил на востоке, это понятна его тактика. Сделать прессинг по всем направлениям, пугать людей, бить ракетами и т.д. Пугать, чтобы себе дать лучшие условия при том или ином формате окончания войны", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина своей готовностью к прекращению огня опровергла заявления Путина, что якобы Киев хочет продолжения боевых действий.

"Что Украина сегодня продемонстрировала? Украина хочет окончания войны. Украина сильнее, чем он всем говорил, что нас можно захватить. Украина готова на полное прекращение огня без каких-либо условий", — сказал Зеленский, добавив, что в этой ситуации Путину придется каким-то образом "выкручиваться" потому, что его мир не поймет.

Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов. Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.