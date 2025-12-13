"Навіть у Китаю немає стільки ППО". Експерт з озброєння пояснив специфіку удару по Одесі
Атака по Одесі в ніч проти 13 грудня стала черговою, коли росіяни використовували високошвидкісні засоби "різного ступеня екзотичності". Про це в коментарі LIGA.net заявив військовослужбовець 413 полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.
"Ідеться не лише про "Іскандери", які регулярно прилітають по Одесі та припортовій інфраструктурі, а й про надзвукові протикорабельні ракети "Онікс", протидіяти яким важко. З "Оніксами" рятувало те, що це ракета з радіолокаційною головкою наведення, і Силам оборони вдалося придумати засоби протидії некінетичного характеру. Тепер вперше були застосовані "Кинджали", – перерахував Киричевський.
Все, що літає по балістичній траєкторії, збивати складно, нагадав Киричевський. За його словами, у випадку з "Кинджалами" вузький коридор можливості для збиття є на фінальній ділянці прольоту, коли швидкість ракети падає з 5 Мах (орієнтовано – 5000 км/год. – Ред.) до 4 Мах.
"У цей момент вони вразливі для комплексів Patriot. Питання в тому, що ми не знаємо, що в нас зараз із ракетами до цих комплексів", – сказав експерт.
Удар 13 грудня, на його думку, підтверджує, що росіяни знайшли ефективну тактику масованих обстрілів, яка може принести реальні проблеми Україні, та навряд чи просто так відмовляться від неї найближчим часом.
За словами військовослужбовця, ключовий підступ російських атак зараз полягає у тому, що кількість засобів ураження різного типу, які можна було б спокійно відбити в масштабах всієї країни, концентровано спрямовується на одне місто. Кілька сотень дронів виконують роль виснаження сил української ППО, після чого по місту запускають різного типу ракети.
"Росіяни вирішили такі удари загальнонаціонального масштабу концентрувати на окремих містах, – констатував Киричевський. – Я не знаю, у кого у світі є необхідна концентрація засобів протиповітряної оборони, відбивати настільки потужні удари. Думаю, що навіть у Китаю фізично немає стільки ППО".
- Керівник Одеської ОВА повідомив, що 13 грудня область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ.
- Як повідомили Повітряні сили, під час нової атаки окупанти застосували сукупно понад чотири сотні дронів та ракет проти України – захисникам вдалося збити більшість, але є десятки влучань.
- Через масовану атаку Росії в ніч проти 13 грудня на Одещині та Миколаївщині є значні знеструмлення, а на правобережжі Херсонщини стався повний блекаут. Також відомо про постраждалих. МВС повідомило, що без світла залишилось більш ніж мільйон абонентів.
