Через атаку РФ на Одещині та Миколаївщині – значні відключення, а на Херсонщині – повний блекаут

Ілюстративне фото: Depositphotos

Через масовану атаку Росії в ніч проти 13 грудня на Одещині та Миколаївщині є значні знеструмлення, а на правобережжі Херсонщини стався повний блекаут. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю", – йдеться у дописі.

Також Укренерго повідомляє про знеструмлення через дронову атаку окупантів на Чернігівщині, де аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться "одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація".

Через те, що унаслідок обстрілів знеструмило значну кількість споживачів, зараз не діють графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

"Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – у решті регіонів України наразі застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення", – додали в держкомпанії.

Також там закликали ощадливо споживати електрику жителів регіонів, де діють погодинні відключення: "Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що основний удар РФ прийшовся по український енергетиці, півдню та Одеській області.

"Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині", – написав глава держави.

За його даними, окупанти застосували понад 450 ударних БпЛА та 30 ракет різних типів

"Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення", – наголосив президент.

Начальник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім повідомив про п'ятьох постраждалих у регіональному центрі: "Госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно".