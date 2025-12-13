Одеська область була під однією з найбільших атак РФ – є перебої з електрикою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Вночі та вранці 13 грудня росіяни вдарили по Україні дронами й ракетами – зокрема, під ударом опинились Одеса й область, де сталась одна з найбільших атак РФ, повідомив глава Одеської обладміністрації Олег Кіпер.

Раніше він повідомив о 8:35, що у місті працює протиповітряна оборона й закликав перебувати в безпечних місцях. Раніше Повітряні сили повідомляли про рух російських безпілотників на Одесу та регіон, а також про запуск окупантами балістики й крилатих ракет у бік обласного центру. Уночі та вранці в Одесі лунали вибухи, повідомив журналіст LIGA.net.

Енергохолдинг ДТЕК написав, що у частині Одеського, Білгород-Дністровського, Подільського та чотирьох районів Одеси "зникло світло через локальну аварію в мережі".

ОНОВЛЕНО. Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ – впродовж ночі окупанти пошкодили об'єкти цивільного призначення, енерго- та промислової інфраструктури, повідомив Кіпер о 09:03.

"Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", – зазначив він.

Попередньо, постраждали двоє людей, даних про жертв не надходило.

Відбій тривоги оголосили о 09:09.

Водночас глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі та вранці росіяни атакували критичну й промислову інфраструктуру у регіоні.

"Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих", – розповів він.

Керівник Херсонської міської адміністрації Ярослав Шанько розповів, що загарбники атакували енергоінфраструктуру по країні, через що є проблеми з постачанням електрики в усій громаді.

"Через відсутність електроенергії в місті перебої з централізованим водопостачанням. Також на маршрути не вийшли тролейбуси. Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень об'єктів енергетики та проводять аварійно-відновлювальні роботи", – написав чиновник, додавши, що пункти незламності в громаді було переведено на посилений режим роботи.