Удар по судну Туреччини. МЗС просить припинити вогонь, а влада Одещини заявила про нову атаку

Увечері 12 грудня ворог повторно вдарив по портовій інфраструктурі, яку вже було атаковано сьогодні

Рятувальники гасять пожежу в порту 12 грудня (Фото: ДСНС)

Туреччина прокоментувала атаку Росії на судно з її прапором у порту Чорноморська в Одеській області – наполягає на припиненні вогню. А голова військової обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив про новий удар.

У заяві турецького міністерства закордонних справ підтвердили, що судно належало турецькій компанії. Ця атака, за їхніми словами, тільки підкреслює побоювання Туреччини щодо морської безпеки та свободи судноплавства в Чорному морі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Екіпаж і водії вантажівок, які перебували на борту судна, евакуюються. Генконсульство Туреччини в Одесі стежить за розвитком подій і надає необхідну підтримку своїм громадянам.

"У зв'язку з цим ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною і нагадуємо про необхідність досягнення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та припинення сторонами нападів на енергетичну і портову інфраструктуру з метою уникнення ескалації", – заявили в МЗС Туреччини.

Тим часом Кіпер близько 23:00 повідомив про нову атаку росіян на Одеський регіон, знову є пошкодження об'єкта портової інфраструктури та пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

"Це вже друга атака по цьому об'єкту за сьогодні, що вкотре наголошує на навмисному характері ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону", – підкреслив глава ОВА.

Атака на порт у Чорноморську 12 грудня (Фото: ДСНС)