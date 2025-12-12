Росія вдарила по цивільному кораблю в Чорноморську під Одесою – Зеленський

За непідтвердженими даними, міг бути атакований балкер Cenk T – він загорівся

Судно Cenk T (Ілюстративне фото: marinetraffic)

В Одеській області Росія пошкодила цивільне судно в порту Чорноморськ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це була ракетна атака. Він не розкрив, що саме це було за судно і які наслідки удару. Однак, за інформації двох неназваних співрозмовників Reuters, знайомих із ситуацією, міг бути атакований саме балкер Cenk T – він загорівся.

За даними порталу MarineTraffic, судно з такою назвою 22 години тому було помічено в Чорному морі під панамським прапором. За словами одного з обізнаних співрозмовників, судно нібито може належати громадянину Туреччини.

Близько 16:00 було оголошено повітряну тривогу в регіоні, а Повітряні сили попереджали про балістику в бік Одеси й області, а потім – про атаку БпЛА.

Президент також нагадав, що в ніч на 12 грудня РФ атакувала енергетику Одеської області – пошкоджено вже 20-ту підстанцію ДТЕК у регіоні, 90 000 сімей залишилися без світла.

"Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного військового сенсу... Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на наявну зараз дипломатію, а й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні", – заявив Зеленський.