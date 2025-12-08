У ВМС відповіли на погрози Путіна "відрізати" Україну від моря – немає такої можливості

У ВМС кажуть, що наразі ворог немає змоги навіть вийти в море, не кажучи вже про якісь дії в акваторії

Дмитро Плетенчук (Фото: сторінка Facebook)

Попри погрози Росії "відрізати" Україну від Чорного моря, у ворога немає змоги повернути ситуацію в акваторії, яка була у 2023 році, коли росіяни залякували кораблі. Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Росія не змогла підійти до українського узбережжя у 2022 році, не зможе це зробити й зараз.

"Якщо це не вдалося зробити у 2022 році, коли вони мали мінімум на п'ять великих десантних кораблів більше, то чому це має стати можливим зараз? Тим паче системи берегової оборони з нашого боку суттєво змінилися, зокрема, "Нептуни", які "передають привіти" стратегічній авіації РФ у Таганрозі", – каже військовий.

За його словами, заяви про "відрізання" України від моря схожі на типову риторику російського диктатора. Але для тих, хто розповідає про "просування півднем", Плетенчук нагадав про наявність "суттєвих" природних водних перешкод: річок Дніпро та Південний Буг, а також Тилігульського лиману.

"Тому сказати, що тут і зараз у них є можливість хоча б вийти в море, повернутися до ситуації 2023 року, коли вони перекривали ділянки та цивільне судноплавство, то наразі, мабуть, ні", – наголосив спікер ВМС.

Перед цим, 2 грудня, під час спілкування з журналістами російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ може "відрізати" Україну від моря у відповідь на атаки морських дронів на танкери тіньового флоту в акваторії Чорного моря.