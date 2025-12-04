Через атаки на Чорному морі Туреччина викликала представників України та Росії
До Міністерства закордонних справ Туреччини були викликані дипломатичні представники України та Росії у зв'язку з атаками на судна у міжнародних водах Чорного моря. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Anadolu.
До турецького МЗС викликали посла України Нарімана Джеляла та тимчасово повіреного у справах країни-агресора РФ Олексія Іванова.
За даними агенції, представникам дипмісій двох країн, з якими пройшли переговори у МЗС, передали "занепокоєність" Туреччини стосовно цих атак.
Раніше, увечері 28 листопада, морська адміністрація Туреччини повідомила про вибухи на двох танкерах KAIROS і VIRAT, що належать до "тіньового флоту" країни-агресора.
Уже наступного дня співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України підтвердив, що ці судна були уражені його спецслужбою та Військово-морськими силами ЗСУ.
"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.
Однак офіційно Україна цього не визнавала.
Реагуючи на цю атаку, речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі заявив про "занепокоєння" країни, а її президент Реджеп Тайїп Ердоган назвав це "тривожним загостренням".
Уже 2 грудня танкер під прапором країни-агресора MIDVOLGA-2 заявив про атаку біля Турецького узбережжя. Водночас речник МЗС Георгій Тихий заперечив причетність України до цього, заявивши про можливу провокацію РФ.
- Також вибухи були на ще одному танкері, причетному до перевезень російської нафти, – інцидент стався наприкінці листопада поблизу узбережжя Африки. Згодом компанія-власник судна вирішила припинити всі судноплавні операції, пов'язані з Росією.
- Тим часом Путін пригрозив РФ "розширить" удари по українських портах та суднах, що заходять у них, нібито "у відповідь" на атаки по танкерах. Глава МЗС Сибіга зауважив, що нові погрози диктатора показують те, що він не збирається завершувати війну.
- Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини закликав Україну та Росію "не вплутувати" енергоінфраструктуру у війну.
