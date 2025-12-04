Через атаки на Чорному морі Туреччина викликала представників України та Росії

Анкара передала "занепокоєність" Києву та Москві після атак по "тіньових" танкерах та судну РФ

Танкер "тіньового флоту" РФ KAIROS (Фото: MarineTraffic)

До Міністерства закордонних справ Туреччини були викликані дипломатичні представники України та Росії у зв'язку з атаками на судна у міжнародних водах Чорного моря. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Anadolu.

До турецького МЗС викликали посла України Нарімана Джеляла та тимчасово повіреного у справах країни-агресора РФ Олексія Іванова.

За даними агенції, представникам дипмісій двох країн, з якими пройшли переговори у МЗС, передали "занепокоєність" Туреччини стосовно цих атак.

Раніше, увечері 28 листопада, морська адміністрація Туреччини повідомила про вибухи на двох танкерах KAIROS і VIRAT, що належать до "тіньового флоту" країни-агресора.

Уже наступного дня співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України підтвердив, що ці судна були уражені його спецслужбою та Військово-морськими силами ЗСУ.

"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.

Однак офіційно Україна цього не визнавала.

Реагуючи на цю атаку, речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі заявив про "занепокоєння" країни, а її президент Реджеп Тайїп Ердоган назвав це "тривожним загостренням".

Уже 2 грудня танкер під прапором країни-агресора MIDVOLGA-2 заявив про атаку біля Турецького узбережжя. Водночас речник МЗС Георгій Тихий заперечив причетність України до цього, заявивши про можливу провокацію РФ.