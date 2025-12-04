Из-за атак на Черном море Турция вызвала представителей Украины и России
В Министерство иностранных дел Турции были вызваны дипломатические представители Украины и России в связи с атаками на суда в международных водах Черного моря. Об этом сообщает государственное информационное агентство Anadolu.
В турецкий МИД вызвали посла Украины Наримана Джеляла и временно поверенного в делах страны-агрессора РФ Алексея Иванова.
По данным агентства, представителям дипмиссий двух стран, с которыми прошли переговоры в МИД, передали "обеспокоенность" Турции относительно этих атак.
Ранее, вечером 28 ноября, морская администрация Турции сообщила о взрывах на двух танкерах KAIROS и VIRAT, принадлежащих к "теневому флоту" страны-агрессора.
Уже на следующий день собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины подтвердил, что эти суда были поражены его спецслужбой и Военно-морскими силами ВСУ.
"Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", – подчеркивал собеседник.
Однако официально Украина этого не признавала.
Реагируя на эту атаку, спикер МИД Турции Онджу Кечели заявил о "беспокойство" страны, а ее президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "тревожным обострением".
Уже 2 декабря танкер под флагом страны-агрессора MIDVOLGA-2 заявил об атаке у турецкого побережья. В то же время спикер МИД Георгий Тихий отрицает причастность Украины к этому, заявив о возможную провокацию РФ.
- Также взрывы были на еще одном танкере, причастном к перевозкам российской нефти, – инцидент произошел в конце ноября вблизи африканского побережья. Впоследствии компания-владелец судна решила прекратить все судоходные операции, связанные с Россией.
- Тем временем Путин пригрозил РФ "расширит" удары по украинским портам и судам, заходящим в них, якобы "в ответ" на атаки по танкерам. Глава МИД Сибига отметил, что новые угрозы диктатора показывают то, что он не собирается завершать войну.
- Министр энергетики и природных ресурсов Турции призвал Украину и Россию "не впутывать" энергоинфраструктуру в войну.
