Из-за атак на Черном море Турция вызвала представителей Украины и России

Анкара передала "обеспокоенность" Киеву и Москве после атак по "теневым" танкерам и судну РФ

Танкер "теневого флота" РФ KAIROS (Фото: MarineTraffic)

В Министерство иностранных дел Турции были вызваны дипломатические представители Украины и России в связи с атаками на суда в международных водах Черного моря. Об этом сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

В турецкий МИД вызвали посла Украины Наримана Джеляла и временно поверенного в делах страны-агрессора РФ Алексея Иванова.

По данным агентства, представителям дипмиссий двух стран, с которыми прошли переговоры в МИД, передали "обеспокоенность" Турции относительно этих атак.

Ранее, вечером 28 ноября, морская администрация Турции сообщила о взрывах на двух танкерах KAIROS и VIRAT, принадлежащих к "теневому флоту" страны-агрессора.

Уже на следующий день собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины подтвердил, что эти суда были поражены его спецслужбой и Военно-морскими силами ВСУ.

"Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", – подчеркивал собеседник.

Однако официально Украина этого не признавала.

Реагируя на эту атаку, спикер МИД Турции Онджу Кечели заявил о "беспокойство" страны, а ее президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "тревожным обострением".

Уже 2 декабря танкер под флагом страны-агрессора MIDVOLGA-2 заявил об атаке у турецкого побережья. В то же время спикер МИД Георгий Тихий отрицает причастность Украины к этому, заявив о возможную провокацию РФ.