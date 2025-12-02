В ВМС прокомментировали атаку на танкер РФ возле Африки, а Турция заявила о новой

Турция 2 декабря сообщила об атаке на судно РФ, которое шло в Грузию через Черное море

Танкер MIDVOLGA-2 (Фото: vesselfinder.com)

Танкер под флагом России MIDVOLGA-2 заявил 2 декабря об атаке у побережья Турции. Подробности сообщило турецкое Генеральное управление морских дел.

Танкер сообщил о нападении якобы в 129 км от побережья Турции в Черном море. Судно шло в Грузию с грузом подсолнечного масла. Судя по расположению корабля в море, он мог двигаться из временно оккупированного Крыма, а не с территории России, как заявила турецкая сторона.

На борту находились 13 членов экипажа – они не пострадали и не просили помощи. По состоянию на 08:20 по Киеву судно двигалось в направлении турецкого города Синоп на собственных двигателях.

Также вечером 1 декабря Турция сообщила об атаке на третье за последние дни судно "теневого флота" РФ Mersin под панамским флагом неподалеку Дакара (Сенегал) на западном побережье Африки. Кто за этим стоит не сообщали ни власти Сенегала, ни иностранное медиа.

В телемарафоне спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что не может подтвердить причастность ВМС или других подразделений Сил обороны к этому инциденту.

"Что касается третьего танкера, то это вообще далекие акватории. Там нас тоже вспомнили в контексте событий в Черном море, но подтвердить какую-то принадлежность ВМС я не могу, так же как и других структур из состава Сил обороны", – подчеркнул он.

Военный отметил, что "теневые" суда РФ вообще можно приравнять к пиратским, ведь они не имеют регистрации, нарушают международное морское право и Уголовный кодекс Украины. И те события, которые с ними происходят, вполне закономерны, считает Плетенчук.