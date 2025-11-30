Турция отреагировала на поражение двух "теневых" танкеров РФ

Анкара прокомментировала атаки на танкеры KAIROS и VIRAT в Черном море

Танкер "теневого флота" РФ KAIROS (Фото: MarineTraffic)

Турция "обеспокоена" атакой по двум танкерам "теневого флота" страны-агрессора в Черном море, заявил спикер Министерства иностранных дел страны Онджу Кечели.

"Мы с беспокойством воспринимаем атаки, совершенные вчера (28 ноября) на коммерческие танкеры KAIROS и VIRAT под флагом Гамбии в Черном море", – сказал чиновник.

По его словам, эти инциденты в исключительной экономической зоне Турции в Черном море создали "серьезные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в регионе".

Кечели добавил, что Анкара поддерживает контакты с "соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на свои экономические интересы и деятельность в регионе.

Чиновник не уточнил, кто именно совершил удары по кораблям, благодаря которым оккупанты нарушали санкции.

Ранее, 29 ноября, собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что она и Военно-морские силы ВСУ поразили два танкера "теневого флота".

"Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", – подчеркивал собеседник.