Казахстан выразил протест Киеву из-за атаки по нефтяному терминалу в РФ: просят не допускать такого
Министерство иностранных дел Казахстана 30 ноября выразило протест из-за атаки на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.
"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", – сказано в заявлении.
Официальный представитель иностранного МИД Айбек Смадияров заявил, что это уже третий целенаправленный "акт агрессии" против якобы исключительно гражданского объекта.
Казахстан назвал себя ответственным участником глобального энергетического рынка, выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.
"Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", – сказали в МИД.
29 ноября Каспийский трубопроводный консорциум заявил о приостановке работы и потере одного из причалов после атаки дронов. Терминал переваливает более 1% мировой нефти.
- 18 ноября сообщалось, что уже пятый российский НПЗ остановился после атаки дронов с начала ноября.
- В ночь на 29 ноября в Краснодарском крае России под удар беспилотников попал еще один нефтяной объект – Афипский НПЗ. В Генштабе позже подтвердили удар.
