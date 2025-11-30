Казахстан выразил протест Киеву из-за атаки по нефтяному терминалу в РФ: просят не допускать такого

В Казахстане заявили, что выступают за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей

Каспийский трубопроводный консорциум (Фото: gov.kz)

Министерство иностранных дел Казахстана 30 ноября выразило протест из-за атаки на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", – сказано в заявлении.

Официальный представитель иностранного МИД Айбек Смадияров заявил, что это уже третий целенаправленный "акт агрессии" против якобы исключительно гражданского объекта.

Казахстан назвал себя ответственным участником глобального энергетического рынка, выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.

"Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", – сказали в МИД.

29 ноября Каспийский трубопроводный консорциум заявил о приостановке работы и потере одного из причалов после атаки дронов. Терминал переваливает более 1% мировой нефти.

Справка. КТК – это международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана и иностранных добывающих компаний. Была основана в 1992 году для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1500 км. В нефтепровод поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана.