В Краснодарском крае России после атаки дронов возник пожар на Афипском НПЗ – видео

Афипский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 29 ноября Краснодарский край России оказался под атакой беспилотников – на одном из нефтеперерабатывающих заводов возник пожар. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края.

По данным властей, в Северском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар на территории Афипского НПЗ. В Оперштабе заверили, что пострадавших нет. Сотрудников завода эвакуировали в укрытие.

По предварительным данным властей российского региона, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары якобы не пострадали.

Впоследствии в Оперштабе уточнили, что пожар локализовали на площади 250 квадратных метров.

В то же время в Министерстве обороны государства-агрессора заявили об 11 якобы сбитых БпЛА над Краснодарским краем.

Проукраинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео пожара на предприятии и момент попадания.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ работает с 1963 года. Проектная мощность предприятия – около 6,25 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное и авиационное топливо и считается одним из ключевых НПЗ юга России.

В рамках модернизации последних лет здесь планировали повысить глубину переработки и установить новые технологические установки. Завод играет важную роль в топливном обеспечении региона и военной инфраструктуры РФ. В 2023–2025 годах он неоднократно подвергался атакам беспилотников, что вызывало пожары и повреждения оборудования.

Афипский НПЗ, который производит топливо для армии РФ, уже неоднократно атаковали украинские дроны. В октябре 2023-го по нему ударили два беспилотника СБУ.

Также атака на НПЗ была в июне 2024-го и в конце августа 2025-го.

26 сентября Генштаб подтвердил очередное поражение этого НПЗ.