У Краснодарському краї Росії після атаки дронів виникла пожежа на Афіпському НПЗ – відео

Афіпський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 29 листопада Краснодарський край Росії опинився під атакою безпілотників – на одному з нафтопереробних заводів виникла пожежа. Про це повідомив Оперштаб Краснодарського краю.

За даними влади, у Сіверському районі через атаку БпЛА сталася пожежа на території Афіпського НПЗ. В Оперштабі запевнили, що постраждалих немає. Співробітників заводу евакуювали в укриття.

За попередніми даними влади російського регіону, площа займання становить близько 100 квадратних метрів. Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари нібито не постраждали.

Згодом в Оперштабі уточнили, що пожежу локалізували на площі 250 квадратних метрів.

Водночас у Міністерстві оборони держави-агресора заявили про 11 нібито збитих БпЛА над Краснодарським краєм.

Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ опублікував відео пожежі на підприємстві й момент влучання.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ працює з 1963 року. Підприємство має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне і вважається одним із ключових НПЗ півдня Росії.

У межах модернізації останніх років тут планували підвищити глибину перероблення і встановити нові технологічні установки. Завод відіграє важливу роль у паливному забезпеченні регіону та військової інфраструктури РФ. У 2023–2025 роках він неодноразово зазнавав атак безпілотників, що спричиняло пожежі й пошкодження обладнання.

Афіпський НПЗ, який виробляє пальне для армії РФ, уже неодноразово був атакований українськими дронами. У жовтні 2023-го по ньому вдарили два безпілотники СБУ.

Також атака на НПЗ була в червні 2024-го і наприкінці серпня 2025-го.

26 вересня Генштаб підтвердив чергове ураження цього НПЗ.