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Співрозмовник LIGA.net: Удар по Афіпському НПЗ завдала СБУ, задіяли два дрони – відео видео

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29.10.2023, 18:28
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Атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї була спецоперацією СБУ, вдалося двома дронами зашкодити дороге обладнання. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.

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За даними нашого співрозмовника, Афіпський НПЗ, який виробляє паливо для армії РФ, атакували два безпілотники СБУ.

Він наголосив, що "такі об'єкти – важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну".

Внаслідок спецоперації СБУ пошкоджено кілька нових виробничих установок.

"Це серйозний удар по російських окупантах.  За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у рашистів буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками", – сказав співрозмовник.

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Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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