Атака на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае была спецоперацией СБУ, удалось двумя дронами повредить дорогостоящее оборудование. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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По данным нашего собеседника, Афипский НПЗ, который производит топливо для армии РФ, атаковали два беспилотника СБУ.

Он подчеркнул, что "такие объекты – важная цель", поскольку "только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину".

В результате спецоперации СБУ повреждены несколько новых производственных установок.

"Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелись и несколько резервуаров с "черным золотом". Теперь у рашистов будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами", – сказал собеседник.

27 октября появилась информация, что покушение на экс-нардепа Партии регионов и коллаборанта Олега Царева устроила Служба безопасности Украины.

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