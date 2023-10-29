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В России возле Краснодара горел нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, из-за беспилотника

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 06:55
В России возле Краснодара горел нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, из-за беспилотника - Фото
Фото: Wikimedia Commons

В ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили местные власти – так называемый оперативный штаб Кубани.

В сообщении говорится, что возгорание якобы было локальным и его через полчаса погасили. Пострадавших вроде бы нет, а предприятие не получило повреждений.

Афипский НПЗ — нефтеперерабатывающий завод, расположенный в поселке Афипский, в нескольких километрах от Краснодара. Он перерабатывает нефть в бензин, дизельное горючее, авиационное горючее, мазут, вакуумный газойль. Его мощность составляет 6 млн тонн (для сравнения: до войны крупнейший в Украине Кременчугский НПЗ имел проектную мощность 18,6 млн тонн).

Завод принадлежит российской группе Сафмар, основателем которой является подсанкционный олигарх Михаил Гуцериев.

В России возле Краснодара горел нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, из-за беспилотника

Российские паблики неофициально сообщают, что пожар на Афипском НПЗ произошел после атаки по меньшей мере одного беспилотника. Министерство обороны России утверждает, что российская противовоздушная оборона ночью сбила три десятка дронов над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Андрей Водяный
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