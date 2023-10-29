У Росії біля Краснодара горів нафтопереробний завод. Ймовірно, через безпілотник

Уночі 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Про це повідомила місцева влада – так званий оперативний штаб Кубані.

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У повідомленні йдеться, що загоряння нібито було локальним і його за пів години загасили. Постраждалих нібито немає, а підприємство не зазнало пошкоджень.

Афіпський НПЗ — нафтопереробний завод, розташований у селищі Афіпський, за кілька кілометрів від Краснодара. Він переробляє нафту на бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне, мазут, вакуумний газойль. Його потужність становить 6 млн тонн (для порівняння: до війни найбільший в Україні Кременчуцький НПЗ мав проєктну потужність 18,6 млн тонн).

Завод належить російській групі Сафмар, засновником якої є підсанкційний олігарх Михайло Гуцерієв.

Російські пабліки неофіційно повідомляють, що пожежа на Афіпському НПЗ сталася після атаки щонайменше одного безпілотника. Міністерство оборони Росії стверджує, що російська протиповітряна оборона уночі збила три десятки дронів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.

Росія у ніч проти 29 жовтня знову атакувала дронами Хмельницьку область.

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