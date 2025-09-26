Генштаб подтвердил поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода

В ночь на 26 сентября Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ юга России

Афипский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил очередное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России.

Объект поразили в ночь на пятницу, 26 сентября. Операцию реализовали Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

В Генштабе отметили, что этот нефтеперерабатывающий завод в основном производит бензины, дизель и авиакеросин. Годовой объем переработки составляет более 6 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии.

Подтверждено попадание и пожар на объекте. Степень и детали поражения уточняются.

СБС уточнили, что по предприятию били операторы 14-го полка беспилотных авиационных комплексов. Военные добавили, что Афипский нефтезавод – один из крупнейших НПЗ юга России. Он расположен на расстоянии около 380 км от линии фронта.

В результате атаки поражена установка первичной переработки нефти АТ-22/4. В 2013 году она была переоснащена, с доведением производительности до около 3 млн тонн в год. В случае вывода ее из работы остановится переработка сырой нефти и резко упадет выпуск топлива. Попадание в одну из технологических установок подтвердили представители местных властей.

Оккупанты жаловались на пожар на Афипском НПЗ. Россияне традиционно заявили о падении обломков на одну из установок.