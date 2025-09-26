Сырский: Продолжаем наращивать и масштабировать подразделения, осуществляющие DeepStrike

Менее чем за два месяца поражено 85 важных объектов на территории России, заявил главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В Силах обороны продолжают наращивать и масштабировать подразделения, которые наносят удары вглубь России. Об этом на встрече с журналистами сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, DeepStrike – это сильная сторона ВСУ, эффективная программа, которая уже доказала свою результативность.

"Это – части Сил беспилотных систем, осуществляющих дальнее огневое поражение", – уточнил главком.

Он отметил, что менее чем за два месяца поражено 85 важных объектов на территории России. В частности, 33 – военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 – это объекты военно-промышленного комплекса: предприятия, изготавливающие оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны.

"Мы продолжаем совершенствовать эту структуру. Эффективность DeepStrike подтверждена не только нами, но и высоко оценена нашими партнерами", – акцентировал Сырский.

Главком отметил, что результатом украинских ударов стал топливный кризис в России. Это непосредственно влияет на логистику и обеспечение армии государства-агрессора. Возможности ВПК россиян существенно снижены – и это видно на поле боя.

"Это заставило российский флот прятаться на базе в Новороссийске и выходить лишь на короткий срок – для ракетных ударов, – и дальше снова возвращается в укрытия. Это также заставило противника оттянуть тактическую авиацию на значительные расстояния от линии фронта. Поэтому мы продолжаем наращивать и масштабировать подразделения, осуществляющие DeepStrike", – сказал Сырский.

Он добавил, что параллельно совершенствуется система их применения и командная вертикаль для достижения максимальной эффективности.