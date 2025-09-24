НПЗ "Газпрома" в Башкортостане второй раз за неделю поразили дроны СБУ – источник

Расстояние от Украины до цели более 1400 км

Пожар после атаки на НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане поразили дроны Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Службе.

Беспилотники Центра спецопераций "А" второй раз за неделю долетели до Башкортостана и поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в России. Расстояние от территории Украины до цели – около 1400 км.

В результате нескольких попаданий на территории завода возник пожар, в воздух поднимался огромный столб черного дыма. Местные власти сообщили, что степень повреждений еще выясняется.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", – сообщил собеседник.

Пораженное предприятие способно изготавливать 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов.

Пожар после поражения (Фото: ресурсы оккупантов)

