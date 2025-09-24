В Башкортостане повторно атакован НПЗ Газпрома, возник пожар – видео

На атакованном заводе может быть повреждена самая мощная установка первичной переработки нефти

Пожар в Башкортостане (Фото: ресурсы оккупантов)

В Башкортостане 24 сентября был атакован нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават". Об этом сообщил глава российской республики Радий Хабиров.

По его словам, завод якобы атаковали дроны, степень повреждений выясняется. На месте возник пожар, кадры которого публикуют в сети. Это повторный удар по НПЗ, первая атака было 18 сентября.

По предварительной информации, могла пострадать относительно новая электрообессоливающая установка ЭЛОУ-АВТ-6, которая спроектирована на 6 млн тонн сырья в год.

Эта установка в Салавате является самой мощной установкой первичной переработки нефти на заводе. Отмечается, что удар по ней может означать потерю "головного сердца завода", который определяет пропускную способность всего производства.

НПЗ "Газпром нефтехим Салават" входит в структуру российского Газпрома и управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие выпускает свыше 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен. В 2024 году выручка составила $3,6 млрд, а чистая прибыль – около $48 млн.