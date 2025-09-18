В Башкортостане взрывы. Россияне заявили об атаке дронов по НПЗ "Газпром"

Газпром Нефтехим Салават (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

18 сентября дроны атаковали нефтехимический комплекс Газпрома в городе Салават, который расположен в республике Башкортостан примерно в 1500 км от границы с Украиной. Об этом сообщил руководитель администрации Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, два беспилотника атаковали предприятие "Газпром Нефтехим Салават". Охрана завода якобы пыталась открыть огонь по дронам.

Степень повреждений сейчас выясняют. Также там сейчас ликвидируют пожар.

Справка Газпром Нефтехим Салават – российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават, республики Башкортостан. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

Это не первая атака дронов по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром Нефтехим Салават". В мае дрон Службы безопасности Украины нанес рекордный по дальности удар по заводу в республике Башкортостан.

Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.