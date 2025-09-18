У Башкортостані вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів по нафтохімічному комплексу "Газпром"

Газпром Нафтохім Салават (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

18 вересня дрони атакували нафтохімічний комплекс Газпрому в місті Салават, який розташований у республіці Башкортостан приблизно за 1500 км від кордону з Україною. Про це повідомив керівник адміністрації Башкортостану Радій Хабіров.

За його словами, два безпілотники атакували підприємство "Газпром Нафтохім Салават". Охорона заводу нібито намагалася відкрити вогонь по дронах.

Ступінь пошкоджень наразі з'ясовують. Також там зараз ліквідовують пожежу.

Довідка Газпром Нафтохім Салават – російська нафтохімічна компанія, що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтоперероблювання та нафтохімії, розташованим у місті Салават, республіки Башкортостан. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального й інших видів нафтопродуктів. Газпром Нафтохім Салават – російська нафтохімічна компанія, що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтоперероблювання та нафтохімії, розташованим у місті Салават, республіки Башкортостан. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального й інших видів нафтопродуктів.

Це не перша атака дронів по нафтопереробному заводу "Газпром Нафтохім Салават". У травні дрон Служби безпеки України завдав рекордного за дальністю удару по заводу у республіці Башкортостан.

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.