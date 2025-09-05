Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ. Уражено й інші об'єкти

Окрім НПЗ, Сили оборони уразили склад боєприпасів та БпЛА у районі Луганська та позиції ЗРК С-400 "Тріумф" під Калугою

Рязанський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Сили безпілотних систем разом із Силами спецоперацій, Головним управлінням розвідки та іншими частинами Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод. Удари підтвердив Генштаб Збройних Сил України.

За попередніми даними, зафіксовано влучання в установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Проєктна потужність Рязанського заводу – 17,1 млн тонн нафти на рік. Він входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Росії та виробляє бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтоперероблення. Завод забезпечує російських окупантів паливом.

Окрім нафтопереробного заводу, підрозділи Сил спеціальних операцій вдарили по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

А підрозділи СБУ успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА у районі тимчасово окупованого Луганська. На об'єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – зазначили в Генштабі.