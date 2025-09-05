У російській Рязані палає нафтобаза після атаки дронів – відео

Нафтобаза в Рязані (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 5 вересня Рязань атакували безпілотники. Унаслідок цього росіяни заявляють про пожежу на місцевій нафтобазі. Про це повідомляють губернатор Рязанської області Павло Малков і пропагандистські медіа.

За словами губернатора Малкова, над Рязанською областю російська ППО нібито збила вісім дронів.

Водночас він зазначив, що "уламки безпілотника впали на території промислового підприємства, наслідки усуваються".

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих, після атаки безпілотників на нафтовому переробному заводі виникла пожежа.

Проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ також пишуть про пожежу на нафтобазі в Рязані й публікують відео та фото з місця події.

Проукраїнські Telegram-канали також заявляють, що в Рязані удар, ймовірно, припав на установку Елоу АТ-6.

Довідка ЕЛОУ-АВТ-6 – це установка на нафтопереробних заводах, що поєднує дві ключові функції. ЕЛОУ – електрообезсолювальна установка, де з нафти видаляють солі й воду. АВТ – атмосферно-вакуумна трубчаста установка, де сиру нафту розділяють на фракції (бензин, дизель, мазут тощо).



Шість у назві вказує на проєктну продуктивність – тобто шість млн тонн нафти на рік. Але на багатьох старих установках після модернізацій потужність підіймали у 2–2,5 раза, тому фактичні обсяги перероблювання можуть бути значно більшими.

ДОПОВНЕНО О 09:00. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив атаку дронів на Рязанський нафтопереробний завод.

За його даними, Рязанський НПЗ – один із чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії, з потужністю переробки 17,1 млн тонн на рік.

Його атакував підрозділ "Жало Птахів" СБС (14 полк СБС) спільно із силами ССО, ГУР та іншими складовими Сил оборони України.

"Мадяр" повідомив, що цієї ночі під ударом також опинилася нафтобаза в Луганську.Деталей про наслідки атаки командувач не розповів.