В российской Рязани пылает нефтебаза после атаки дронов – видео

Нефтебаза в Рязани (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 5 сентября Рязань атаковали беспилотники. Вследствие этого россияне заявляют о пожаре на местной нефтебазе. Об этом сообщают губернатор Рязанской области Павел Малков и пропагандистские медиа.

По словам губернатора Малкова, над Рязанской областью российская ПВО якобы сбила восемь дронов.

В то же время он отметил, что "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".

Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных, после атаки беспилотников на нефтяном перерабатывающем заводе возник пожар.

Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ также пишут о пожаре на нефтебазе в Рязани и публикуют видео и фото с места.

Проукраинские Telegram-каналы также заявляют, что в Рязани удар, вероятно, пришелся на установку Элоу АТ-6.

Шесть в названии указывает на проектную производительность – то есть шесть млн тонн нефти в год. Но на многих старых установках после модернизаций мощность поднимали в 2-2,5 раза, поэтому фактические объемы переработки могут быть значительно больше.