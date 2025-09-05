В российской Рязани пылает нефтебаза после атаки дронов – видео
В ночь на 5 сентября Рязань атаковали беспилотники. Вследствие этого россияне заявляют о пожаре на местной нефтебазе. Об этом сообщают губернатор Рязанской области Павел Малков и пропагандистские медиа.
По словам губернатора Малкова, над Рязанской областью российская ПВО якобы сбила восемь дронов.
В то же время он отметил, что "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".
Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных, после атаки беспилотников на нефтяном перерабатывающем заводе возник пожар.
Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ также пишут о пожаре на нефтебазе в Рязани и публикуют видео и фото с места.
Проукраинские Telegram-каналы также заявляют, что в Рязани удар, вероятно, пришелся на установку Элоу АТ-6.
Шесть в названии указывает на проектную производительность – то есть шесть млн тонн нефти в год. Но на многих старых установках после модернизаций мощность поднимали в 2-2,5 раза, поэтому фактические объемы переработки могут быть значительно больше.
- 24 августа Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод. В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
- В тот же день Генштаб подтвердил поражение морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области. По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата.
- 27 августа в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", поставлявший нефтепродукты в российскую столицу.
