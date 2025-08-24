Генштаб подтвердил поражение морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области

Под атакой оказался порт, являющийся одним из ключевых логистических хабов России в Балтийском море

Терминал "Усть-Луга" (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области России. Ранее об этом сообщали российские пропагандисты и собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины.

В ночь на воскресенье, 24 августа, подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга".

По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год.

Морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов России в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций.

Подтверждено успешное поражение цели с последующим возгоранием.

Кроме этого, ССО во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили ряд логистических объектов в Белгородской и Воронежской областях, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей российской оккупационной армии. Результаты нанесенных поражений уточняются.

В ночь на 24 августа дроны атаковали несколько регионов России. В частности, взрывы гремели в Ленинградской области. Впоследствии собеседник LIGA.net заявил, что дроны ССО и СБУ поразили порт "Усть-Луга".