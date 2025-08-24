Генштаб підтвердив ураження морського термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження морського термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії. Раніше про це повідомляли російські пропагандисти та співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України.
У ніч проти неділі, 24 серпня, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського термінала "Усть-Луга".
За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.
Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів Росії у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.
Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням.
Крім цього, ССО у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили низку логістичних об’єктів у Бєлгородській та Воронезькій областях, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії. Результати завданих уражень уточнюються.
У ніч проти 24 серпня дрони атакували декілька регіонів Росії. Зокрема, вибухало і в Ленінградській області. Згодом співрозмовник LIGA.net заявив, що дрони СБУ та ССО уразили порт "Усть-Луга".
- Це не перша атака на об’єкт окупантів. 4 січня 2025 року безпілотники атакували "Усть-Лугу".
- Згодом стало відомо, що за ударом стоїть СБУ. На відео видно, як один з українських дронів влучає в місткість із газовим конденсатом.
