Генштаб підтвердив ураження морського термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області

Під атакою опинився порт, який є одним із ключових логістичних хабів Росії у Балтійському морі

Термінал "Усть-Луга" (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження морського термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії. Раніше про це повідомляли російські пропагандисти та співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України.

У ніч проти неділі, 24 серпня, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ завдали вогневого ураження по інфраструктурному об’єкту на території морського термінала "Усть-Луга".

За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів Росії у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.

Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням.

Крім цього, ССО у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили низку логістичних об’єктів у Бєлгородській та Воронезькій областях, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії. Результати завданих уражень уточнюються.

У ніч проти 24 серпня дрони атакували декілька регіонів Росії. Зокрема, вибухало і в Ленінградській області. Згодом співрозмовник LIGA.net заявив, що дрони СБУ та ССО уразили порт "Усть-Луга".