Дрони СБУ та ССО уразили порт "Усть-Луга" у Ленінградській області – джерело
У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили виробничі потужності порту "Усть-Луга" в Ленінградській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.
За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.
За даними співрозмовника, удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.
Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня.
"Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни", – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.
У ніч проти 24 серпня дрони атакували декілька регіонів Росії. Вибухало, зокрема, в Самарській області біля Сизранського нафтопереробного заводу.
Також повідомлялось, що дрони могли атакувати порт "Усть‑Луга", розташований на півночі Росії у Ленінградській області.
- 4 січня 2025 року безпілотники атакували найбільший у Росії морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.
- Згодом стало відомо, що за атакою стоїть СБУ. На відео видно, як один з українських дронів влучає в місткість із газовим конденсатом.
- У ніч проти 14 серпня Україна завдала успішного удару по найбільшому виробнику паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ – НПЗ "Лукойл" у Волгограді.
