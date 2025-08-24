Дрони СБУ та ССО уразили порт "Усть-Луга" у Ленінградській області – джерело

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році

Порт "Усть-Луга" в Ленінградській області (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій уразили виробничі потужності порту "Усть-Луга" в Ленінградській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

За даними співрозмовника, удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є "серцем" технологічних процесів комплексу.

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на "Усть-Луга" у 2025 році. Перша була на початку січня.

"Через цей термінал Росія торгує нафтою й газом за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна Росії для ведення війни", – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

У ніч проти 24 серпня дрони атакували декілька регіонів Росії. Вибухало, зокрема, в Самарській області біля Сизранського нафтопереробного заводу.

Також повідомлялось, що дрони могли атакувати порт "Усть‑Луга", розташований на півночі Росії у Ленінградській області.